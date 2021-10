$!Mi perro tiene vómitos

Pregunta: Hola. Tengo una Poodle de un mes, tiene todas las vacunas excepto la que se pone a los 40 días. Hace dos días la separamos de su madre y la cambié a mi casa. Solo le di alimento para cachorros, come muy poco, tiene vómito, nauseas, temblores y además se la pasa durmiendo o depresiva. Quisiera saber si está enferma o es producto del estrés de cambio de casa y separación de su madre? Por favor ayúdeme!

Respuesta: Tu perrita solo tiene 40 días, y a esta corta edad todavía los cachorros no le han aplicado las primeras vacunas, debe de haber una confusión y que solo te lo hayan entregado desparasitado. Te recomiendo que la lleves a los 45 días al veterinario para comenzar a aplicarlas.

Contestando a tu pregunta, muchas veces cuando un cachorro es separado de su madre es normal que en los primeros días presente ansiedad, no quiera comer, tenga un poco de diarrea y vómito por el cambio de alimentación. Con el tiempo se acostumbrará a su nuevo hogar. Si notas que tu perrito sigue con los vómitos después de 24 horas, acude al veterinario para un chequeo y descartar cualquier enfermedad.

Pregunta: Hola doctor, tengo un cachorro que va a cumplir 2 meses, y nunca se ha bañado con agua ni con shampoo desde que nació, pero ya está oliendo un poco mal, ¿ya lo puedo bañar porque creo que está muy chiquito?

Respuesta: Los cachorro al nacer no necesitan ser bañado, en tanto duren con la madre que es aproximadamente 30 días, pero esto no quiere decir que no puedan bañarse, solo debes tener en cuenta con esa edad ellos son muy susceptibles al frío, así que cuando lo bañes procura que sea de día, que haya mucho sol para que la temperatura este caliente para tu cachorro, y puedes secarlo rápido usando un secador casero teniendo el cuidado de no quemarlo.