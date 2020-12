$!No hay que darles leche

Pregunta: Doctor tengo un perrito Cocker Spaniel cachorro y siempre que le doy leche hace las heces blandita como diarrea. ¿A qué se debe esto? Gracias.

Respuesta: Eso es un grave error que muchos propietarios cometen: ¡no se le da leche a los perros! Los perros no tienen las enzimas adecuadas para desdoblar la lactosa de la leche que consumimos los humanos. Como algunas personas, los perros también carecen de lactasa que es la enzima que desdobla a la lactosa en glucosa y de esta manera ser absorbida en el tracto intestinal, tanto las personas o animales que no poseen la enzima que desdobla a la lactosa, la leche permanece en el tracto digestivo sin digerir, fermenta y es causa de diarrea. Los perros no necesitan tomar leche, por eso no debe dársele. Con la comida seca y agua basta.

Pregunta: Doctor, a qué edad puedo poner a reproducir mi perra. Es una Golden Retriever.

Respuesta: Las hembras son sexualmente maduras tienen su primer celo entre 7 y 12 meses de edad, las perras de raza pequeña tienden a tener su primer celo alrededor de los 7-8 meses, mientras algunas perras de raza gigantes no empezarán su ciclo hasta que tengan 18-24 meses de edad.

Aunque la mayoría de los perros son sexualmente maduros al año de edad, no deben usarse como reproductores hasta que tengan por lo menos 2 años de edad.

En cualquier caso es recomendable dejar pasar el primer celo.