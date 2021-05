$!No levanta las orejas

Pregunta: Hola Dr. le felicito por su columna en el diario libre sé que ha sido de gran bendición para muchos. Y después de un cordial saludo... le presento mi problema tengo una Chihuahua que es no. 3, la inquietud es que no ha levantado las orejas aun, ¿será que no las va a levantar? Como dijo una doña que hay tipos de Chihuahua que no levantan las orejas, los padres la tienen bien levantadas ambos. Espero su respuesta lo más pronto posible en cuanto su disponibilidad... gracias.

Respuesta: Existen varios tipos de chihuahuas, unos gorditos otros flaquitos, la numeración en esa raza se les da por el tamaño, en cuanto a las orejas todos los chihuahuas de pura raza deben parar por si solos las orejas porque esto es una característica de esta raza, desde su nacimiento viene con sus orejas bien erectas.

A veces tienen el cartílago de las orejitas débiles, te aconsejo colocarles cinta adhesiva alrededor de las orejas y así mantenerlas erectas, y debes dejarle esta cinta el mayor tiempo posible, porque los cartílagos de las orejas se fortalecen hasta los 5 meses de edad. Y si están erectas con la cinta, el cartílago tomará fuerza hacia arriba, ¡Suerte!