$!No sabe cuál perro escoger

Pregunta: Buenos días doctor, necesito su recomendación ya que quiero adquirir una mascota, específicamente un perro. Siempre he querido un pastor alemán y necesito que me oriente con relación a esta raza, sus características, cualidades, forma de cuidado, defectos y debilidades. Por otro lado mi madre no le gustan mucho los perros grandes. ¿Qué otra opción de perro pequeño, juguetón y con cualidades similares al pastor alemán me recomienda?

Felicidades por su columna que es bien interesante. Muchas gracias

Respuesta: No me especificas si vives en una casa o un apartamento, y esto es muy importante porque el pastor alemán por su tamaño necesita de espacio, pero muy bien puedes tenerlo en apartamento ya que este perro se puede adaptar a vivir en un apartamento, pero necesita mucho ejercicio y paseos largos, pues este perro es muy activo y necesita ejercitar sus músculos al aire libre. Un jardín pequeño puede ayudar, ya que es uno de los perros más dóciles y fiel a su amo, puedes tenerlo con toda confianza.

En cuanto a razas pequeñas, existe mucha variedad: están los poodle, chihuahua, shihtzu, yorkshire, beagle, cocker spaniel, etc. Estas razas son muy fáciles de estar con ellos dentro de un apartamento o una casa, ya que requieren poco espacio.

Ahí tienes varias opciones, pero no importa cuál elijas, debes pasear a tu mascota 1 o 2 veces al día.