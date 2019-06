$!¿Por qué los perros se ponen eufóricos al vernos?

Pregunta: Buenas doctor: mi perro cada vez que llego a la casa me recibe de una forma eufórica, no importa si me voy 2 horas o el día completo. ¿Es normal esto?

A veces pienso que se va a poner malo.

Manuel S.

Respuesta: Esto es totalmente normal, ya sean dos horas o un mes, tu perro te dará la mejor bienvenida que nadie puede darte, saltará, dará vueltas, te rodeará, ladrará, se trata de la felicidad absoluta al verte. Esto tiene su explicación.

Los perro son animales muy sociales que se organizan en manadas. Últimos estudios demuestran que los perros saben que los humanos somos una especie diferente a ellos, pero como quiera se sienten parte de nuestra familia.

Los perros no entienden de tiempo, viven el presente, olvidan el pasado y no se preocupan del futuro. Cuando tú sales por la puerta tu perro no sabe si volverás, no puede decidir acompañarte al trabajo o donde quiera que vayas. Él ve como sales por la puerta, se queda encerrado sin saber si hoy será el día en que vuelvas de nuevo o no vuelva a verte jamás.

Y cuando regresas en unas horas por eso se pone tan feliz y si le agregamos que ha estado solo durante horas, totalmente aburrido, que tú vuelvas a casa, no solo es una alegría porque vuelve a verte, sino porque vas a proporcionarle compañía.

Tu perro no se pondrá malo ni le dará nada, ya que esa felicidad al volver a verte está totalmente justificada, así que deja que disfrute de ese ritual y aprovéchate de alguien que realmente te ha echado de menos y que se alegra de verte.