$!Preguntas sobre la comida y el celo

Pregunta: Doctor tengo dos consultas para usted. Tenemos un cachorro pastor alemán de 1 mes y 3 semanas que al evacuar las heces sale muy floja, no es diarrea, pero me preocupa que sea así. Solo le hemos dado comida de cachorro. Tiene 9 días en la casa, la persona que nos lo vendió dice que allá eso no pasaba ¿qué podría ser esto? La otra pregunta es que si es normal que una perra Rottweiler de unos 5 años y no ha parido, el celo solo de dure de uno a tres o 4 días, porque he tenido perras y no duran tan poco. ¿Está esto dentro de la normalidad? Gracias anticipadas por su atención.

Respuesta: No me especificas si el cachorro al llegar a tu casa le continuaste dando la misma comida que le daba la persona que te lo vendió. Te digo esto porque cada vez que hay un cambio de alimentación de una marca de comida a otra, ellos presentan un cambio en la consistencia de las heces, pero no debes preocuparte ya que esto va desapareciendo con los días.

Y con respecto a la Rottweiler Es totalmente normal, lo que debes estar confundido es con el celo y el sangrado. Recuerda que el celo le va durar 21 días a las perras pero el sangrado puede variar de un animal a otro. Hay perras que duran sangrando más de una semana y otras como la tuya no, al igual que hay perras que sangran bastante y otras pasan desapercibidas pues no sangran nada, pero esto no tiene que ver con la duración del celo.