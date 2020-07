$!Preocupación con el parto de la dálmata

Pregunta: Estimado Dr. Díaz desearía me aclarara una situación que tengo con mi perra. Es una dálmata de 3 años, 4 meses; se cruzó y quedó preñada. Ya tiene 46 días de gestación y desde hace como dos semanas está goteando un líquido transparente casi a diario. ¿Es normal esto? Come bien y duerme mucho: ¿es porque es la primera vez que se cruza? Esto me preocupa, lo del líquido, ya que falta muy poco para que se alivie. ¿Es normal o hay algo malo? Agradecería su respuesta. Gracias.

Respuesta: No debes de preocuparte: esta situación es totalmente normal. Desde las 6 semanas de gestación las perras empiezan a secretar leche y algunas veces les sale un líquido blanquecino de la vulva. Ahora mientras no cambie el color del líquido todo está bien, pero si notas un color amarillento, rojizo o verdoso, acude al veterinario.

También te recomiendo que mientras esté preñada la vayas familiarizando con el lugar donde va a tener a sus cachorros. Este lugar debe ser una caja abierta con sólo tres laterales y la base y debe ser lo suficientemente grande como para que tu perra se pueda acostar cómodamente y darse vuelta sin que le cueste trabajo y que esté en un lugar tranquilo de la casa.

Las hembras tratan de preparar el lugar donde tendrán a sus bebés, de manera que es importante que le proporciones hojas de periódico, toallas viejas que ya no necesites para que ella los utilice en la caja.

Recuerda que el embarazo de una perra dura de 58 a 65 días y tratándose de esta raza debes de estar preparado para esperar de 8 a 10 cachorros.