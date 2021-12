$!Problema de garrapatas

Pregunta: Hola. A mi chihuahua se le comenzó a caer el pelo, primero en la oreja y luego en medio de los ojos. Ya lo llevamos a veterinarios. Uno dice que es sarna y otro dice que es una infección. Ya nos dijeron qué echarle, pero nada. Lleva como dos meses así. Please, ayuda.

Respuesta: Unas de las consultas principales en las mascotas son los problemas de piel. Todos tienen solución, pero los dueños de los animalitos se desesperan porque el tratamiento es largo. Pero tiene solución, que es lo importante. Hay que determinar qué está afectando la piel de tu mascota y tratarla con baños regulares y medicamentos específicos para la piel, regularmente estos tratamiento duran de 6 a 8 semanas.

Pregunta: Hola, doctor. Tengo un perrito chihuahua que es la mascota de mi niño de 7 años. El problema es que este animal parece tener especiales condiciones para las garrapatas, y me ha resultado muy difícil controlarlas al extremo de que las he encontrado ¡hasta en los techos de la casa! ¿Qué hacer? No quiero salir del perrito, pero es la única salida que veo.

Respuesta:En este tiempo ya no tienes que preocuparte por las garrapatas de tu mascota, actualmente existe en el mercado una pastilla que es 100 % efectiva contra las garrapatas y lo puedes complementar con unos baños garrapaticidas, puedes muy bien controlarlas y no tienes que salir de tu mascota.