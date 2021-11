$!Problemas con el baño

Pregunta:Mi inquietud es la siguiente, mi madre tiene una Chihuahua de dos años, el asunto es que ella es un poco agresiva a la hora del baño, no se deja bañar, le tira a morder a cualquiera que intente hacerlo y tengo que ponerle bozal, de hecho solo hemos logrado bañarla llevándola a un veterinario, pero me gustaría saber si hay algo que podamos hacer.

Saludos,

W. Melo

Respuesta: Te recomiendo así mismo que uses un bozal y la bañes siempre con él puesto, no la dejes de bañar por más que se mueva, llegará el tiempo que ella notará que no puede ganarte la batalla contra el baño, y entonces cederá y ahí le puedes quitar el bozal, tienes que ser firme en todo ese proceso.

¡Suerte!

Pregunta: Saludos doctor, quisiera saber si los perros mudan los dientes, porque tengo un cachorro que parece que está mudando.

Respuesta: Sí, los cachorros normalmente mudan los dientes entre los 4 y 6 meses de edad. Ellos tienen 28 dientes temporarios, 14 en el maxilar superior y 14 en el inferior. Los dientes permanentes empiezan a surgir aproximadamente a los 4 meses de edad. ¡No te preocupes!