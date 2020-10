$!Problemas con la dentadura

Pregunta: Hola doctor, tengo una inquietud con la mascota de mis hijos porque le he dado de todo y sigue con el mal aliento; también ha perdido algunos dientes y esto es muy desagradable. Me gustaría que me contestara por favor, nunca le he podido limpiar la boca ella se pone guapa y no puedo hacerlo.

Elizabeth.

Respuesta: La principal causa del mal aliento, puede ser la placa dental, que es una capa de bacterias que se desarrolla al no recibir limpieza y que puede generar un mal olor y también infección en las encías.

Este problema es más frecuente en los perros de razas pequeñas.

Las causas principales que producen el sarro son una dieta blanda incorrecta y falta de higiene preventiva. Con una dieta seca, la acumulación de placa se reducirá notablemente.

Por lo general, los dueños de las mascotas acuden al veterinario cuando el olor de la boca es ya insoportable. Para prevenir este problema, es necesario actuar desde la temprana edad del cachorro iniciándolo en el cepillado dental lo cual se hará poco a poco para que se vaya acostumbrando.

Te recomiendo los huesos que se consiguen en las veterinarias de productos para mascotas, son excelentes para eliminar el desarrollo de la placa dental, pues el constante mordisqueo ayuda a limpiar los dientes.

También debes llevarlo al veterinario para que lo examine y determine si tiene que hacerle una profilaxis dental.