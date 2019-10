$!Problemas en los oídos

Pregunta: Tengo un cocker de 4 años y medio. Tengo un gran problema y es que nunca se le quita un mal olor de los oídos.

Respuesta: Esta raza de perro siempre tiene este problema a lo largo de su vida si no se atiende adecuadamente. El problema es que las orejas al estar hacia abajo no dejan que le llegue aire, por lo tanto retienen humedad y por consecuencia pueden venir infecciones de varios tipos, y producir otitis, que causan mal olor en los oídos.

Lo primero que debes hacer es descartar cualquier infección que tenga llevándolo al veterinario, luego debes de limpiar las orejas de tu perro por lo menos semanalmente con productos especiales para este tipo de limpieza. También te recomiendo que cuando bañes a tu mascota le pongas en las orejas tapones de algodón para que no se le introduzca agua y mantener esta parte siempre seca.

Pregunta: Saludos, doctor. Tengo un poodle de 2 años y no come la comida de perros. Lo dejo sin comer, pero me da pena y al otro día le doy comida de la casa y esa sí se la come. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Para que tu perro se coma ese tipo de comida debes tener fuerza de voluntad y debes de seguir estos pasos que te menciono a continuación. Primero, no te preocupes que pase unos cuantos días sin comer, no le va a pasar nada, con el agua siempre disponible. Segundo, le vas a poner su comida de perro todos los días y se la retiras a los 10 minutos. Si no la comió, la vuelves a poner al otro día. Haz esto por una semana y vas a ver como tu perro va a comenzar a comerse toda su comida. Recuerda no debes darle nada que no sea solo su comida para perro.