$!Qué hacer con la perrita en celo

Pregunta: ¡Hola! Mi perrita este mes cumplió su primer añito; está con su primer período o la verdad no sé cómo se llame. Tiene su vulva muy inflamada, más de lo normal porque se la lame mucho. Tengo otra perrita y no le había pasado lo que le pasa a ella. ¿Qué le puedo hacer? Mi esposo dice que le compremos bozal para que no se esté lamiendo, pero ¿habrá algo que le pueda poner? ¿Alguna pomada o algo? Al parecer le duele. Gracias de antemano por su ayuda.

Armando T.

Respuesta: Cada perrita es diferente. El periodo como mencionas en las perras se llama celo.

Las señales o síntomas físicos de que una perra está en celo son la inflamación de la vulva y el sangrado que le sigue. El celo le dura aproximadamente tres semanas, y es totalmente normal que se inflame la vulva mientras la perrita se encuentre en esta etapa; hay algunas perras que ni se enteran cuando tienen su celo, en cambio hay otras que se inflaman mucho y producen muchos fluidos. A la vez existen perritas que son muy limpias y se lamen todo el tiempo, otras que no. Ambos casos son normales.

No es necesario que le pongas bozal. Como puedes ver es normal que se lama y no es indicativo de dolor, sencillamente es una perrita más limpia que la otra mascota que tienes. En cuanto a pomadas o algo que le puedas poner, no es recomendable, a menos que un veterinario te indique que tiene alguna infección y él mismo te proporcione medicamentos. De lo contrario, solamente espera unos cuantos días y todo volverá a la normalidad.