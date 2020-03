$!Quiere un perro que no puede atender...

Pregunta: Quisiera saber qué perro puedo comprarme y dónde lo puedo conseguir. Vivo en un apartamento muy pequeño, mi esposa y yo no estamos en todo el día, los fines de semana siempre tenemos muchos compromisos y la mayoría de las veces no podríamos llevar al perro con nosotros. Me gustaría que se saque a pasear él solo y que también se alimente, y claro, pedimos que sea muy limpio. Nuestro presupuesto es bajo y quiero saber si es mejor un macho o una hembra. ¿Qué me recomienda?

Respuesta: Pudiera entender que la pregunta fuera un relajo, pero hay personas que no tienen tiempo y quisieran tener un perro, entonces voy a empezar con una recomendación: después de tu inquietud, por el momento NO tengas un perro, y te explico el por qué.

Cuando compras un perro, sin importar la raza, adquieres un enorme compromiso. El cachorro necesita pasar tiempo con su familia humana, necesita ser entrenado, ir al veterinario y lo más importante de todo, necesita cariño y atención. Un perro que está solo en la casa es un perro sucio, desobediente y destructivo; los perros que viven así se vuelven agresivos.

Un cachorro que se queda solo todos los días y que no tiene a alguien que le enseñe donde hacer sus necesidades, a obedecer y a hacer todas esas cosas maravillosas que quieres, va a ser un problema, sobre todo si el espacio del que dispones es pequeño.

Un perro como el que quieres no necesita que tengas mucho dinero, pero si es esencial que tengas mucho tiempo para entrenarlo y enseñarle a ser limpio, pasearlo, no importa si es macho o es hembra, lo importante es el compromiso y la dedicación de su dueño.

Cuando dispongas de más tiempo libre y puedas hacerte cargo de un ser vivo, entonces busca a un perro que se adapte a lo que tienes.