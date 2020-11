$!Se come su excremento

Pregunta: Buenos días Dr. Munir. Le escribo porque tengo una perrita Jack Russell Terrier de aproximadamente 2 años y medio y desde hace un tiempo ella evacua después de que come y al momento se come parte de su excremento. Le he estado dando vitaminas porque me decía el veterinario que era falta de eso y de minerales. Ella se ha tomado ya un frasco entero y sigue con lo mismo. ¿Qué puedo hacer?

Su comida diaria se compone de arroz, zanahoria y batata, todo hervido.

Esperando su respuesta a este problema.

Respuesta: El problema que describes es una de las quejas más comunes que llegan a mi consulta ya que es algo bastante desagradable.

Existen varias teorías sobre este problema: el animal no digiere la comida bien, la falta de vitaminas, problemas de conducta y un sin número de teorías pero que hasta ahora ninguna ha sido comprobada.

Para corregir esto lo primero que debes hacer es suspenderle totalmente el tipo de comida que le estás dando y darle comida para perros específicamente.

En tu caso es un poco más fácil corregirle esto, porque dices que el perro hace sus necesidades inmediatamente después que come. Entonces debes seguirlo sin que él se dé cuenta y en el mismo instante que vaya a comerse sus excrementos ahí mismo le hablas fuerte y le dices “NO”. El se asustará y se alejará; esto debes hacerlo por un tiempo cada vez que coma hasta que el perro relacione que esto no es de tu agrado y lo dejará de hacer.