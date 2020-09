$!Se cruzó en un descuido

Pregunta: Hola doctor Munir. Quisiera saber lo siguiente. Tengo un macho de cruza creo que pastor alemán de 3 años y una hembra de 6 meses cruza de labrador y está en celo. Yo conté 10 días desde que empezó a sangrar, y en un descuido el macho la montó y los separamos, no alcanzó a estar 3 minutos y estoy preocupada porque no quería que se cruzaran. La consulta es saber si habrá quedado preñada o no.

Mery G.

Respuesta: Si el perro se quedó, como se habla popularmente, “pegado” de la perra, puede quedar preñada, claro que sí.

El período de gestación en las perras es de promedio 60 días, pudiendo variar de 58 días a 66 días.

Cuando una perra se cruza, ya sea por accidente o no, no podemos saber si quedó preñada en la primera semana, pero luego de la tercera a cuarta empezará a presentar síntomas de una posible preñez, como falta de apetito, falta de energía, el humor le cambia, irritable, somnolienta, está más cariñosa o todo lo contrario.

El abdomen inflamado, que a las dos semanas antes de dar a luz se notará más y comienza a sentirse duro, y con tan solo palparlo, se podrá determinar si está preñada o no. Como la perra es bastante joven, acude al veterinario y te dirá que hacer.