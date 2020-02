$!¿Será “tos de perrera”?

Los síntomas que presenta tu perro pueden ser resultado de una tos de perrera o tos perruna, esto es una traquebronquitis (inflamación de la tráquea y de los bronquios); pero no puedo darte una opinión más certera ya que no estoy viendo a tu mascota.

Pregunta: Hola. Me encantaría que me aconsejara por favor. Estoy un poco preocupada con mi perrita: tiene 9 años, no es de raza, y desde hace algún tiempo estornuda a veces como si tosiera o como si tuviera algo en la garganta e intentara expulsarlo. Tiene puestas todas sus vacunas, ella es alegre, juega, etc. La hemos llevado varias veces al veterinario y él cree que pueda ser un tipo de alergia, pero ¿tanto puede durarle? Le ha mandado varios tratamientos, mejora un poco mientras lo toma, cuando lo deja de tomar otra vez igual. Me encantaría saber su opinión, ya que me preocupa que sea algo grave y lo estoy pasando mal. Gracias por su atención.

¿Esterilizar o no?

Pregunta: Mi perro es un Hush Puppy (Basset Hound) y tiene 6 meses de edad. He leído en su columna acerca de la esterilización. Mi pregunta es si los machos tienen la posibilidad de que por el hecho de no esterilizarlos puedan presentar algún problema grave, ya que, me gustaría cruzarlo en algún momento. También me gustaría saber el procedimiento y los cuidados que hay que tener con el perrito.

Respuesta: No te preocupes, a tu perro no le pasará nada al no esterilizarlo. Las dos principales razones para esterilizar a un macho son: cuando no quieres tener cachorros y cuando es un perro demasiado agresivo y se busca suavizar su temperamento. El procedimiento es muy sencillo, y no necesita de cuidados especiales.