$!Sobre enfermedades y celo

Pregunta: Buenos días. Tengo un perro Chow Chow de un año, fue diagnosticado con “erlichia” y me indican que eso no se cura, que solo se estabiliza. Quiero ver si esto es cierto, o puede tener un tratamiento que lo cure. Le dimos unas vitaminas y se mejoró.

Gracias por su atención.

Jhonson S.

Respuesta: La erliquiosis canina es una enfermedad causada por una bacteria del género Ehrlichia canis. La mejor forma de prevenirla es controlar las garrapatas a tu mascota, ya que se transmite a través de este parásito que se alimenta de la sangre del perro.

Con el tratamiento veterinario a tiempo y adecuado, la erliquia se cura en la mayoría de los casos, pero es importante realizar el tratamiento cuanto antes, ya que cuanto más avance la enfermedad, más difícil será controlarla, pues si la enfermedad se encuentra en un estado avanzado, por lo general, ya no puede recuperarse.

Pregunta: ¿Es normal que una perra Rottweiler de unos 5 años aproximadamente, y que no ha parido, el celo solo le dure de 3 a 4 días?, porque he tenido perras y no dura tan poco. ¿Está esto dentro de la normalidad?

Respuesta: Es totalmente normal, lo que debes estar confundido es con el celo y el sangrado. Recuerda que el celo le va durar 21 días a las perras, pero el sangrado puede variar de un animal a otro. Hay perras que duran sangrando más de una semana y otras como la tuya que sangran poco o casi nada y pasan desapercibidas, pero esto no tiene que ver nada con la duración del celo.