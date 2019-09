$!Su perro tuvo una grave reacción a las vacunas: ¿Qué hacer?

Pregunta: Buenos días, Dr. Munir. Agradeciendo su valiosa experiencia, me permito hacerle esta consulta: tenemos una perrita Jack Russel Terrier de 8 años que anualmente es vacunada. Este año, en junio, recibió antirrábica, bordetella y DHLP + PV.

En menos de 24 horas hizo una grave reacción: hocico totalmente hinchado. Se le administró antihistamínico y todo bien. Se me recomendó que el año próximo se le inyecte el antihistamínico antes de la vacuna, pero no me convence mucho hacer eso. Me pregunto ¿cuál es la necesidad de correr ese riesgo en una perrita que no sale del patio ni tiene contacto con otros animales? En el supuesto que la reacción fue a la antirrábica, ¿es necesario que sea anual?

Le agradeceríamos mucho su consejo. Gracias.

Albina. A

Respuesta: Las vacunas para perros son necesarias para el cuidado de la salud, así se evitan enfermedades como la rabia, leptospirosis o la hepatitis, que pueden ser mortales. Ocasionalmente estas vacunas tienen efectos secundarios en los perros, sin embargo, en la mayoría de los casos no deberíamos preocuparnos sobre estos posibles efectos, ya que son completamente seguras.

Así que efectivamente deben ponerle su antihistamínico antes de sus vacunas, algo totalmente normal y sin peligro alguno. Aunque tu perro no salga de la casa nunca, esto no lo protege de posibles enfermedades, ya que hay virus que se transmiten por contacto y cualquier persona de la casa puede llevar el virus en su ropa o en las manos.

Por ello, como dueños tenemos la obligación de llevarlo al veterinario para que se le apliquen todas las vacunas necesarias para mantener al perro protegido.