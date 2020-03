$!¿Tiene cataratas mi poodle?

Pregunta: Hola doctor Munir, tengo una poodle que tiene 12 años de edad. He visto que tiene una sombra en los ojos y me dicen que es catarata por la edad, pero ahora he notado que siempre tiene legañas en los ojos que corren por su cara. ¿Qué puedo hacer para ayudarla con esto, o qué debo usar para sus ojos? Gracias.

Respuesta: La sombra que ves en los ojos de tu perro la mayoría de las veces es un cambio relativo a la edad normal que se asemeja a cataratas. Los perros envejecen y las lentes en sus ojos aumentan de densidad. Aunque parecen nublados a nuestros ojos, la visión del perro no es afectada y no es algo de qué preocuparse.

También debo decirte que los perros pueden tener los mismos problemas de los ojos que los humanos. Glaucoma, cataratas, úlceras de la córnea, que resultan de las rascaduras, y degeneraciones de la retina, son algunos de los problemas más comunes en los ojos. Muchas de estas enfermedades son hereditarias y los poodles tienden a heredar cataratas y degeneraciones retinales.

Ahora bien, en el caso de las legañas que mencionas, normalmente si el médico veterinario descarta cualquier problema ocular entonces puede deberse a parásitos.