$!Tiene un Poodle muy agresivo

Preg unta: Saludos y lo felicito por su columna. Doctor, tengo un poodle de 4 años y cuando cachorro fue muy juguetón y buen perro, pero desde que cumplió aproximadamente los 2 años este es un perro totalmente agresivo, no quiere saber de nadie, nada más de los miembros de mi familia que viven en mi casa, ni de la muchacha del servicio quiere saber. Tengo un problema serio porque no puedo invitar a nadie a mi casa porque les va encima y tengo que trancarlo, sin embargo a su veterinario lo quiere mucho y al que lo baña también. ¿A qué se debe esto?

Pregunta: Hola doctor, tengo un cachorro que va a cumplir 2 meses, y nunca se ha bañado con agua ni con shampoo desde que nació, pero este ya está oliendo un poco mal, ¿ya lo puedo bañar porque creo que está muy chiquito?

Respuesta: Los cachorros al nacer no necesitan ser bañados, en tanto duren con la madre que es aproximadamente 30 días, pero esto no quiere decir que no puedan bañarse. Solo debes tener en cuenta con esa edad ellos son muy susceptibles al frío, así que cuando lo bañes procura que sea de día, que haya mucho sol para que la temperatura esté caliente para tu cachorro, y puedes secarlo rápido usando un secador casero teniendo el cuidado de no quemarlo.