$!Un cachorro come poco

Pregunta: ¡Hola!, le escribo porque tengo una perrita y tuvo 4 cachorros uno de ellos, el penúltimo no se alimenta bien, es el más pequeño ¿Qué me recomiendas hacer? Gracias.

Respuesta: Normalmente la madre se asegura de que todos los cachorros se alimenten, pero si no lo hace debes de ir rotándolos de manera que todos tengan la oportunidad de comer, aproximadamente a las tres semanas, los perritos empiezan a desarrollar sus dientes y la madre los desteta, en ese momento ya pueden empezar con el alimento sólido, asegúrate de darle comida para cachorro.

Pregunta: Buenas tardes doctor! Un cachorro que va a cumplir 2 meses y nunca se ha bañado desde que nació, pero ya está oliendo un poco mal, ¿ya lo puedo bañar porque creo que está muy chiquito?

Respuesta: Los cachorro al nacer no necesitan ser bañados, en tanto duren con la madre que es aproximadamente 30 días, pero esto no quiere decir que no puedan bañarse, solo debes tener en cuenta que a esa edad ellos son muy susceptibles al frío, así que cuando lo bañes procura que sea de día, que haya mucho sol para que la temperatura esté caliente para tu cachorro, y puedes secarlo rápido usando un secador casero teniendo el cuidado de no quemarlo.