$!Un perro agresivo

Tengo un perro llamado Greycol de 4 años de edad, no se había vacunado nunca, ya se las he puesto, pero tiene un comportamiento extraño, de momento está al lado mío o cualquier persona de la casa y en un arranque muerde al que esté más cerca. Normalmente lo hace cuando mi perra Boly está en celo, pero quisiera que me ayudara con este caso. Cree que sea rabia?

Por el comportamiento que presenta tu perro podemos descartar que sea rabia. Esta conducta es normal en algunos perros y más cuando dices que lo hace cuando alguien se te acerca o cuando está en celo tu otra mascota. Esto es porque Greycol es muy dominante y por eso presenta esta conducta. Debes corregirlo cada vez que haga esto, le dices NO con un tono de voz firme y fuerte.

Aquí algunos aspectos de la rabia:

• La rabia se transmite a través de la saliva de un animal contaminado, normalmente esto ocurre mediante una mordida.

• Los perros son los transmisores principales de la enfermedad en el mundo, esto se debe a la cantidad de personas que lo tienen como mascotas.

• Esta enfermedad es mortal y afecta al ser humano. Por eso, todos los países toman medidas para prevenirla, contenerla y tratar de eliminarla.

Toda persona que es mordida por un perro debe lavar bien la herida con abundante agua y jabón y dirigirse inmediatamente a un centro de salud. En caso de considerarse necesario, la persona que fue mordida recibirá unas vacunas antes que se presenten los síntomas, porque si lo síntomas ya se han presentado, entonces no hay nada que hacer.

Sin embargo, sí existe vacuna efectiva para prevenir la enfermedad. Todos los perros deben ser vacunados contra la rabia desde cachorro con refuerzos anuales. El programa de vacunación debe ser establecido por el veterinario.