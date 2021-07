$!Un perro que ladre poco

Saludos Dr. Munir, Tengo un “salchihuahua” de 1 año y tres meses que lo único que come es carne mezclada con su alimento. En la última semana ha estado vomitando y no sé qué hacer. Es lo único que le gusta, si no es eso, no come Gracias por su ayuda.

Los perros solo deben comer comida especial para ellos, ahí está el problema. Te recomiendo que solamente le des la comida para perros y se la retiras a la media hora si no se la come, y se la vuelves a poner al otro día y repite esto cada día, verás que pasados varios días en esta práctica tu perro se la comerá cuando vea que no tiene más opción. No te preocupes, que no va a sufrir con ésto. En la práctica diaria veo que son los propietarios de mascotas que mal acostumbran a sus perros dándoles todo tipo de comida casera. Suspéndele esta comida y el problema empezara a ceder.

¡Hola! Vivo en un apartamento y deseo tener un perro. Quiero uno pequeño que sea tranquilo, no me gusta que ladre mucho. ¿Qué raza me recomienda? Adriana R.

Existen razas de perros que tienden a ladrar más que otras por ejemplo: pastor alemán, labrador, chihuahua, ladrarán siempre y por cualquier razón. En cambio, es menos frecuente que el mastín, el sharpei que se la pasen ladrando. Te recomiendo consideres el lhasa apso, bulldog francés o dachshund, perro salchicha como lo conocen popularmente.