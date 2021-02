$!Una perrita desesperada

Hola, doctor. Primero, felicitarle por su columna, la cual siempre leo. Le comento: tengo una perra chihuahua, la cual tiene dos años de edad y nunca le he puesto un perro. El problema es que siempre está en celo o algo parecido, pues simula el acto de copular con cualquier objeto o cuando ve la pierna de una persona. Esto me ha hecho pasar momentos muy vergonzosos cuando me visitan, y ya mi esposo está tan desesperado que algunas veces le pasa la mano en sus genitales. El ha decidido ponerle un perro a ver si a así se calma un poco y amenaza con sacarla de la casa.

Madre de perrita desesperada

Lo primero que deben suspender es la estimulación manual que tu esposo le está haciendo a la mascota, ya que la va acostumbrar a esto y siempre va a buscar esta atención de él.

Por otra parte, cuando un perro monta a otro no siempre es con fines reproductivos o sexuales. Esta acción también le permite a un animal establecer su posición como superior dentro de la manada.

Por eso es que tu perro monta a la perrita aun cuando ella no está en celo. Es el mismo caso cuando un perro “monta” la pierna de un humano o lo hace con un perro del mismo sexo. Realmente no hay nada que puedas hacer para que no monte a la perrita.

Ahora lo que puedes hacer es corregirlo en el acto, cuando se esté montando en la pierna de alguien, decirle NO con tono fuerte y con el tiempo va dejar de hacerlo.