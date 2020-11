$!Vacuna en gestación

Pregunta: Buenas tardes. Mi hermano tiene una perra french a que vacunó hace 5 días contra la rabia y hoy se cruzó. ¿Qué efectos puede tener? Algunos dicen que no se debe vacunar si se va a cruzar y otros dicen que sí. Para colmo, hace dos meses se vacunó contra la séxtuple, pero como estaba la campaña, les dije que ya no la necesitaba. La vacunaron otra vez y ahora por su necedad falta que salgan afectados los cachorros. ¿Me puede orientar por favor?

Respuesta: Puedes estar tranquila ya que no les pasará nada, las vacunas de patógenos muertos como las vacunas contra la rabia, se pueden administrar durante el embarazo. Pero no es recomendable, es mejor que la perra no este preñada, ya que con la vacunación puede tener malestar y reacciones no deseadas y no queremos eso para nuestra perra en gestación.

Pero un problema de que la vacunación afecte al feto como tal, no lo va a presentar tu perra.

Muchos criadores vacunan a sus perras en gestación (algo que no recomiendo). Esto no dañará a las crías, pero tampoco los protegerá. Por lo tanto ¿para qué someter a la perra a un proceso de reacciones alérgicas estando preñada? Es mejor esperar.