$!Vacunas y refuerzos

Pregunta: Saludos, doctor. Tengo un Basset Hound marrón de cuatro meses (hembra). Le he puesto las vacunas que le corresponden, pero en el centro donde la llevo me dicen cada mes que le falta una vacuna y su refuerzo. Pregunto, ¿cuál es la cantidad de vacunas que le corresponden a un cachorro de esa raza y cuáles son las básicas? Además, saber si son necesarias todas las vacunas que el centro me exige. Esperando su respuestas, gracias.

Respuesta: Un cachorro separado de su madre estará protegido en promedio unos 15 días contra las enfermedades, entonces aquí empezamos a vacunarlo.

Por lo general el cachorro dura con su madre unos 30 días de ahí en adelante la madre empieza a rechazarlo porque ya tienen los dientes y estos empiezan a morderles sus pezones.

Por tal razón, la primera vacuna DHLP, que son Distemper, Hepatitis, Leptospirosis y Parvovirus, se le debe poner a los cachorros a los 45 días de nacidos, luego se espera 21 días y se le repite la misma vacuna DHLP (o sea van dos vacunaciones). Después de la segunda vacuna se espera nuevamente 21 días más y se le coloca la tercera y últimas vacunas, pero esta vez lleva otras que son refuerzo nuevamente de la DHLP, Rabia y Bordetella. En cada vacunación se desparasita también.

Lo normal es que un cachorro llegue a casa con 7 u 8 semanas, y en ese caso ya debería tener la primera vacuna y desparasitado, si es así deben entregarte su certificado, en la que constará la fecha y nombre de la vacuna.