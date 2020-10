$!Carta a mi ahijada

Les voy a contar una historia. Me bautizaron por el rito católico con edad suficiente para que pudiera “opinar” sobre de mis padrinos. Cuando me explicaron del importante rol que jugarían en mi crianza, haciendo uso de mi particular frescura, sugerí a mis abuelos paternos y a una pareja de amigos de mis padres, de esos que tratas y son parte de tu familia para que fueran los míos.