$!Mis deseos para el Año Nuevo

Con este mismo título debo haber iniciado más de una docena de escritos. He tenido el privilegio de escribir para publicaciones nacionales durante más de 18 años y lo he hecho desde el corazón. Sin temas preestablecidos, sin presiones ni autocensuras he logrado volcar mi corazón, mis ideas y mis pensamientos en cada entrega.

El 2020 nos dejó muchísimas enseñanzas a la par que proyectos y sueños inconclusos. También nos arrebató gente querida. Cayó sobre nosotros como una granada que se le escapara a alguien: sin advertencia del mal que podía hacer, nos vio correr apenas con lo que llevábamos puesto. A algunos los dejó sin nada.

Pero mientras hay vida, hay esperanza y el que vive, sueña. Es inevitable desear cosas mejores para este año que apenas inicia. Como siempre, advierto que estos son MIS deseos, sin ningún orden ni precedencia. Está invitado a sumar los suyos. En este juego se vale soñar.

* Deseo que hayamos aprendido la lección. Muchos aprendimos de la manera más dolorosa que la vida puede perderse en un ratico. Que la desobediencia de algunos provoca el sufrimiento de otros. Que la economía mundial puede paralizarse por un ente microscópico y que un virus puede doblar el pulso de grandes naciones, dejándolas sin estrategias.

* Deseo que, sabiendo lo anterior, ames más, perdones más, hagas más. Dice la Biblia que no debes dejar poner el sol sobre tu enojo. Si tienes algo que decir o hacer para arreglar un agravio, hazlo. No esperes que te sobre tiempo para hacer las cosas que desees hacer, porque quizás no puedas. Disfruta cada día y no hagas daño a nadie.

* Deseo que desarrollemos conciencia social y responsabilidad colectiva. Esto ha durado más porque solo una parte de la población ha puesto de su parte y el gobierno no ha establecido un sistema efectivo de consecuencias para los infractores. El resultado es un hartazgo insoportable y el peligroso incremento del irrespeto entre las partes.

* Y en ese mismo sentido (y esto es un deseo recurrente), deseo que los AMETS abandonen las intersecciones y se quiten debajo de los semáforos cuando estos funcionen. No se están dando cuenta que con esas acciones no solo fomentan el caos, sino que están levantando un país de daltónicos furiosos: ahora pasamos en rojo, nos paran en verde y nadie sabe para qué existe el amarillo.

* Deseo que los feminicidios sean tan raros que, cuando ocurran, sean noticia. Fomentemos desde el hogar una cultura de respeto, de tolerancia, de paz. Ya está bueno de abusos y de un círculo de violencia que no cesa y que se replica en familias por generaciones. ¡Ni una más!

* Deseo que los dominicanos aprendamos a reciclar, a respetar los ríos y los bosques y a maravillarnos por una naturaleza cada vez más efímera. Que asumamos el medio ambiente como herencia que dejar a nuestros hijos y nietos.

* Deseo que baje el pollo, los plátanos, los huevos, el arroz y los alimentos de la canasta familiar. Deseo que ir al supermercado no represente un trauma y que adoptemos otros hábitos de consumo mas sostenibles y saludables para nuestras familias.

* Finalmente, deseo que la salud mental se convierta en una prioridad para este gobierno. Las secuelas de un año completo de confinamiento, de la pérdida de trabajos y cierre de negocios, del incremento de la ansiedad y los cuadros depresivos, aumentarán en este 2021. Necesitamos que se amplíe y se garantice el acceso a especialistas certificados en salud mental y que las consecuencias del Covid no se extiendan más allá de este año.

* Deseo que el 2021, con todos los problemas anunciados, sirva para revivir un espíritu de nación que se ha perdido. Que nos unamos para convertirnos en una sociedad que se hace respetar, respetando. No pierdo la fe. Declaro que tendremos un mejor año 2021 bajo la gracia y la misericordia de Dios, porque somos más fuertes, porque hemos aprendido y sobrevivido, porque nos lo merecemos después de un año tan difícil. ¡Feliz 2021, dominicanos!