$!Altibajos emocionales

Pregunta. Hace mucho tiempo vengo montada en una montaña rusa. Tengo situaciones de infancia que me atormentan en lo más profundo de mi ser. Tengo 45 años, estoy felizmente casada con un hombre que amo y que me ama, 3 hijos maravillosos y un perro que me quiere a veces. Tengo una carrera que amo y trabajo en mi área, amo el aire que respiro, disfruto al máximo los momentos de mi vida (soy muy emocional). A pesar de todo esto tengo días donde me siento muy triste y lloro por todo. Soy muy enojona, a veces sin razón y esto me afecta en mi trabajo y mi familia. Hay otros momentos en los que soy la persona más feliz del mundo y me cuestiono sobre qué es lo que está mal conmigo constantemente. Ya entiendo que necesito ayuda.

Respuesta. El primer paso y pienso que el más difícil acabas de darlo, al darte cuenta de que necesitas ayuda y que sola no puedes salir de esta montaña rusa que no entiendes. Aceptar que necesitas orientación de un psicoterapeuta es básico, debes saber que el trabajo de este especialista es que puedas entender tus cambios de humor, aceptar quién eres y sacarle el mayor provecho a la vida sin necesidad de hacerle daño a nadie. Pienso que todos los seres humanos se harían un gran regalo si al igual que tú, trataran de entender lo complejo de sus emociones y de dónde parten para que no destruyan lo que han logrado en la vida. Cada una de esas emociones que percibes tiene una razón y un por qué, que será bien interesante descubrir para que así puedas conocerte más y tener una mayor conciencia de quién eres. Te felicito por el coraje de descubrir que a pesar de tener muchas cosas que agradecer, también tienes esos momentos grises, donde no te explicas ese ruido interior que te quita las ganas de ver lo bueno de la vida. Te recomiendo que sea un psicólogo clínico, para que pueda hurgar en tu historia, evaluar con base en la ciencia las posibles causas de tus cambios repentinos y ayudarte a encontrar las herramientas idóneas para que vivas de una manera más plena.