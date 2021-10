$!“Busca tu paz”

Pregunta: Doctora, me atreví a escribir porque no tengo ya lágrimas para desahogarme. Estoy casada, pero mi esposo me fue infiel y lo perdoné, nuevamente me fue infiel y su familia me presionó para que siga con él por los niños. Nuevamente me es infiel, pero ya yo no soy gente, estoy seca por dentro. Nuevamente la madre de él me presiona, pero ya no tengo fuerzas, no duermo, no sé lo que es comer porque siento que ya no soy nadie, que lo único que me queda es el cuerpo sin alma. No quiero cerrar los ojos porque veo su infidelidad y sa u madre por otro lado. A él no le importa que yo me entere, ya no aguanto más. Me están matando y lo estoy permitiendo.

Respuesta: Lamento mucho por lo que estás pasando. Con tus palabras describes lo que viven muchas mujeres al saber que han dado todo a cambio de nada. Es necesario que entiendas que solo tú sabes lo que estás viviendo y que su mamá insiste que perdones y te quedes allí, seguramente por sus creencias de que “la mujer debe aguantar todo”, que “la mujer es la columna del hogar” o como otras dicen, que “es mejor un malo conocido que un bueno por conocer”.

Ella quizás te diga que todos tienen defectos, pero que es un buen padre o que quizás debas quedarte porque tienes hijos y ningún hombre cargará contigo.

Quiero que sepas que para salir hacia adelante no es necesario buscarte otra pareja. Que al contrario, en este momento necesitas reencontrarte y construir tu paz, pero no puedes darle esa responsabilidad ni a él, ni a tu suegra ni a nadie.

Aunque esperamos mucho de los que supuestamente nos aman, debes aprender a asumir tu vida y a lograr tu bienestar por tusméritos y tu esencia.

Te recomiendo buscar ayuda para ti, pues la infidelidad trae sus consecuencias en todos los niveles. Nos sentimos perdidas, agotadas y sin fuerzas para decidir y ahí mi querida, entra el trabajo de un psicólogo clínico que te ayudará a enfocarte y reconstruir tu vida ante todo. Luego, se verá qué pasa con el matrimonio.

Si tú no estás bien, nada a tu alrededor lo estará y realmente se requiere de sacrificio, compromiso, lealtad, respeto y confianza para que la unión se sostenga de forma funcional.

Date el chance y busca de nuevo tu paz.