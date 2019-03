$!Camino a la depresión

Pregunta. Hola doctora, yo le escribo porque quiero que me ayude, me siento triste todo el tiempo y no se la razón, dejé la universidad hace dos semestres y mis padres me tienen una presión de que regrese, pero no me siento motivada.

Respuesta. Querida, gracias por compartir lo que te afecta; ante esto me gustaría recordarte que la tristeza es uno de los síntomas de la depresión. Es importante saber las razones que te producen ese estado de ánimo y descartar que no estés sufriendo un cuadro depresivo.

La depresión es un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente y requiere la presencia de ciertos síntomas para realizar el diagnóstico, dentro los cuales destacan la tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, disminución en el rendimiento laboral y/o académico. También es común en personas con este padecimiento la falta de interés en actividades que antes eran de su agrado.

En tu caso desconozco muchos detalles que son primordiales para determinar un diagnóstico. ¿Es un estado anímico reciente o llevas tiempo con él? ¿Sufriste algún cambio en tu vida? ¿Solo te limita tus estudios o también te priva de compartir ratos agradables con tu familia o amigos? Mi recomendación es que visites a un psicólogo clínico que pueda ayudarte a entender lo que te sucede y te proporcione herramientas para mejorar tu situación. Entiendo lo cansada que te sientes pues no es fácil vivir episodios de este tipo y sin saber cómo manejarlos. Ya lograste dar el primer paso que fue escribirme, ahora es necesario que el siguiente sea buscar orientación profesional.