$!Celoso y controlador

Pregunta: Hola doctora. Tengo una relación de casi un año. Todo donde todo iba bien hasta que tuvimos una discusión, porque quería revisar mi teléfono y no lo acepté, pues a mí antes me gustaba revisar el teléfono de mi pareja anterior y la relación terminó mal. Ya no lo hago ya que uno tiene que confiar en su pareja. Entonces me pidió un anillo que me regaló y que nunca le pedí; a veces me regala cosas y ya no las acepto. Después de eso la relación cambió mucho, no puedo tener amigos porque según él las mujeres no pueden tener amigos. Ha tratado de cambiar la forma en que me visto pero yo no me dejo. Se la pasa diciendo comentarios como “si te cubres te vieras más linda” o que yo me visto así para que los otros hombres me miren. Yo entiendo que como pareja uno tiene que mantener una comunicación, pero me llama demasiado. Siento que no puedo respirar, es súper celoso. Un día estaba enfrente de mi casa y saludé un vecino y se molestó mucho porque según él, el vecino me comía con la mirada. Ya no sé qué hacer, mi madre no lo soporta porque cometí el error de contarle lo que me estaba pasando.

Respuesta: Mi querida, creo que tu relación completa necesita una revisión, pues en el momento que estás con una persona que necesita que seas “otra” o que intenta cambiarte, debes cuestionarte si realmente vale la pena continuar allí.

Quiero que te tomes un momento para leer de nuevo tu carta y te des cuenta de que te preocupas cuando él quiere revisar tu celular y desea la devolución de un anillo, pero no te causa ruido estar con alguien al que le molesta que saludes a un vecino, que piensa que no puedes tener amigos, que te quiere imponer cómo vestirte y que no menos importante, sabe agobiarte de tantas llamadas que te hace. Entonces yo te pregunto: ¿entiendes que esto es amor? ¿Entiendes que esto es sano? ¿Entiendes que esto cambiará solo por él decir que lo hará?

Pienso que por más amor que sientas debes cuestionarte y evaluar lo que realmente mereces y te darás cuenta que la vida es mucho más que tratar de fingir que todo está bien e intentar cambiar a otros.

Hay una frase que me gusta mucho que dice “Amor no tiene nada que ver con control ni manipulación”. Aprender a regalar tu ausencia a aquellos que no valoran lo que eres, y si entiendes que no sabes cómo salir, es tiempo de buscar ayuda de profesionales de la conducta.

Y es que por siglos se nos ha hecho creer que el amor tiene que soportarlo todo,¡ y que mientras más abnegadas seamos las mujeres, más seremos recompensadas al final de nuestros días de gloria. ¡Nada que ver! Debemos aprender a poner límites y a demostrar que el amor empieza por amarse uno mismo, por ser transparente ante el otro, pero cero dominación de lo que somos y no por ser mujeres, pues aplica también al revés ya que la mujer tampoco tiene derecho de maltratar al hombre.

Es cuestión de que entendamos que nadie pisotea a nadie y que juntos podemos lograr amarnos, pero sin perder nuestra autenticidad.