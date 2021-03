$!Contagiada, perdió la confianza en la intimidad

Pregunta: ¡Hola doctora! Soy una joven soltera de 21 años de edad, y he estado en consulta con mi ginecólogo, y realizando tratamiento adecuado a causa de haberme contagiado por el virus del papiloma humano (VPH), una noticia que me impactó y me destrozó emocionalmente en cierto tiempo. En la actualidad, aunque solo me falta la última vacuna (que será colocada el próximo julio) siento desconfianza, miedo de que me vuelva pasar algo similar. No he vuelto a tener relaciones sexuales después de esta situación. No sé qué hacer para volverme a sentir segura conmigo misma y con la próxima persona que vaya a estar íntimamente conmigo, ni tampoco sé que decirle a esa persona. Me siento mal... ¿Qué usted me recomienda hacer recuperar la confanza en la intimidad?

Respuesta: Hola mi querida, ante todo debo agradecerte por la confianza que has depositado en mí. Es básico en este proceso estar bien informada sobre la enfermedad, es decir, conocerla, pues el conocimiento nos da mucha tranquilidad, pero no lo busques en las redes, hazlo directamente con tu médico. En cuanto a tu vida personal no debes verlo como el fin sino como una pausa en la que te estás tomando medidas para cuidarte.

Ahora bien, de ahora en adelante debes protegerte por ti y por la otra persona no por el papiloma sino por todo, eso es parte del amor que te debes a ti misma.

Eres más que una enfermedad de transmisión sexual y buscaste ayuda, fuiste valiente y te felicito, ahora es cuestión de seguir con las evaluaciones cada 6 meses con tu médico y eso te dará mucha tranquilidad. No te cierres al amor.