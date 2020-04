$!Crisis y relaciones de pareja

Pregunta: Doctora, quiero compartirle mi caso para que me oriente, por favor. Antes de esta crisis del coronavirus, mi esposo tenía un trabajo con horario muy fuerte por el que solo compartíamos en algunos momentos cuando yo salía de trabajar. Ahora su trabajo cerró por la pandemia, pero el mío continúa porque es de categoría esencial. En un principio pensé que esto nos haría bien porque íbamos a poder estar más tiempo juntos, pero ya he visto que no. No entiendo por qué, pero me incomoda la presencia de mi esposo, verlo todos los días en la casa afecta hasta mi deseo sexual. He cambiado mucho con él, lo trato con indiferencia, aunque sea una gran persona y excelente padre, nunca me ha hecho nada malo. Todo esto me tiene confundida porque no sé por qué me siento así, ¿qué hago?

Respuesta: Mi querida, este momento que estamos viviendo ha impactado de forma drástica la vida de todos y nos ha tocado hacer un gran esfuerzo para poder adaptarnos a estos cambios.

Por lo que me compartes noto una alta preocupación por tener que cambiar la dinámica que tenías con tu esposo y es entendible que al aumentar las horas de convivencia, esto genere ciertas emociones que no sepas cómo manejar y comiences a cuestionarte muchas cosas.

Probablemente el tiempo que compartían antes de la cuarentena era suficiente para mantener el vínculo emocional por tantos años. Además, es posible que esta convivencia, que ambos pueden considerar excesiva por no estar acostumbrados, esté dejando en evidencia algunos inconvenientes que pasaban desapercibidos o le restaban importancia en su relación. También debes considerar que la alteración de tu rutina puede estar generando frustraciones y molestias que disminuyen tu tolerancia, en este caso, a todo lo relacionado a tu pareja.

¿Te has preguntado cómo se puede estar sintiendo él? Fíjate que esta situación no debe resultarle fácil tampoco, en especial porque ha iniciado una inactividad impuesta por el cierre de su trabajo. Estos son momentos de vulnerabilidad para los dos, y si no buscan una solución prontamente, la relación puede verse muy perjudicada.

Te recomiendo dos cosas, la primera es optar por la honestidad y conversar con tu pareja, tratar de aclarar esta situación y buscar entre los dos una solución. La segunda, en caso de no llegar a un acuerdo, pueden buscar ayuda profesional de un terapeuta de pareja. Este les podrá orientar en el proceso de identificación de esas emociones y les brindará las herramientas para mejorar a nivel personal y de pareja.