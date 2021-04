Cuestión de química

Pregunta: Doctora, conocí a una muchacha por Facebook hace un año y medio y siento que estoy perdidamente enamorado de ella. Nos escribimos a diario y ya decidimos conocernos personalmente. Ella vive en México y yo en Santiago. Siento un poco de miedo ya que nunca nos hemos visto de manera personal y el otro día escuchándola a usted hablar por su programa de radio, me sentí un poco angustiado. Usted mencionó que la química solo se siente al conocerse físicamente. Pienso que usted se puede equivocar ya que siento que ella es la mujer de mi vida. Hemos tenido sexo virtual, nos vemos a través de la pantalla, conozco a su familia, es cuestión de formalizar y entiendo que no necesariamente las cosas deben salir mal.

Respuesta: Mi querido anónimo, no quiero quitarte tus esperanzas y nunca he tenido la intención de matarle las ganas ni las pasiones a nadie. Sólo digo que es necesario conocerse físicamente porque el amor requiere de los sentidos y la química se alimenta de él. Creo que lo entendiste muy bien y por eso me escribiste, pues sabes que cuando se dan relaciones como la tuya, existen expectativas de las cosas que también van acompañadas de fantasías que nosotros mismos creamos.

La realidad solo se vive en el día a día con la otra persona, con el roce, con las caricias, con las verdades, conociendo nuestras luces y nuestras sombras, sin tanta imaginación de por medio y por eso debes saber que es necesario poner a funcionar el sentido del tacto, gusto, olfato y hasta la misma vista. Créeme que nada de esto te lo da una webcam.

No quiero que pierdas tu ilusión, pero ve con la mente abierta a descubrir a un ser humano con defectos, lleno de miedos y deseos de crecer junto a ti. Esta es la única forma de poder encajar en la vida de pareja y sobrevivir a este mundo lleno de exigencias, que lamentablemente no da por sentado que el amor necesita alimentarse de admiración, compromiso, respeto y lealtad.