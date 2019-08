$!Después de un hijo en la calle, le perdió la confianza...

Pregunta: Hola Dra. Ana, ¡necesito un consejo urgente! Mi esposo hace un tiempo se fue de la casa y después volvimos. En un periodo de 3 meses que estuvimos separados embarazó a una joven y nunca me lo dijo, lo supe porque otra persona me lo dijo, en fin, para no hacer la historia tan larga ahora estamos juntos, pero ya no confío en él, siento que todavía me miente, habla con esa joven y no sólo cosas del niño. Le dije que entendía que hablaran por el niño, porque sé que es su hijo. Me he dado cuenta que hablan del niño y también temas de ellos y cada vez que le pregunto algo nunca me dice las cosas como son, por eso he pensado muchas veces dejarlo, me siento muy infeliz, para mí todo lo que sale de su boca es mentira y ya estoy cansada.

Respuesta: Toda relación de pareja tiene periodos de crisis que no necesariamente son producto de una infidelidad, pero, sí es importante que sea cual sea la razón, no se debe regresar a las mismas rutinas anteriores, es decir, debemos negociar cuales son los comportamientos o hábitos que generan malestar en la relación, para buscar un ambiente que mejore la dinámica entre ambos.

Me preocupa que me expresas que él continua con las mentiras, por lo que me cuestiono, ¿cómo el piensa ganarse tu confianza si no demuestra con acciones el deseo de mejorar la relación?

Me preocupa que él no sea capaz de decirte las cosas de forma honesta, pues el desamor se alimenta de la desconfianza y si tu pareja no mejora esto, lamentablemente la relación no podrá funcionar.

Es tiempo de sentarte con él y decirle cómo te sientes en la relación y lo que requieres para de nuevo volver a confiar. También, debes tener en cuenta que existe un bebé fruto de la relación, que ese niño necesita a su papá y que no puedes prohibirle verlo.

Ahora, me gustaría que te preguntes si estás dispuesta a mantenerte en la relación con una situación como esa. Sé honesta contigo misma y respóndete si lo que estás viviendo es lo que realmente deseas y esperas de una pareja y si esas decisiones que has tomado te producen paz.