$!Dice que no es controlador, pero...

Pregunta: Hola doctora. Tengo un problema con mi esposa: tenemos 9 años de conocernos, 6 años de estar juntos y una niña de 4 años. Yo vivo en el extranjero y ella en República Dominicana. Actualmente está en trámites de venir a vivir conmigo, pero estamos presentando problemas para entendernos. Yo no soy un hombre controlador, ella sale para donde quiera y con quien quiera, porque entiendo que así debe ser, solo le pido que me diga a dónde va y la hora que regresa para estar tranquilo, porque ella y la niña viven solas y me da miedo que les pase algo. Hay veces que estamos hablando por vídeo llamada, a ella le entra una llamada y me deja esperando. No quiero preguntarle quién la está llamando, pero me siento mal, porque debería pedirme disculpas y decirme que fue una amiga que la llamó. He comenzado a pensar que esconde algo y quisiera que usted me diga si estoy mal pues hasta creo que es mejor que cada quien haga su vida. Esta relación a distancia me está haciendo sufrir mucho.

Respuesta: Hola, gracias por escribirme. Realmente creo que sí eres un hombre controlador ya que necesitas como bien explicas en tu carta, que tu pareja te dé explicaciones y para eso utilizas el hecho de que ellas están solas, que es peligroso, que te deja esperando en línea o que entiendes que te esconde algo para saber todos sus pasos y sí, eso es control.

Una relación no debe basarse en controlar al otro, fíjate que a pesar de la distancia quieres coartarla diciéndole que no importa lo que haga, que ella puede salir donde quiera pero que debe informártelo, es decir como sea en el fondo sí estás controlándola.

Creo que, si realmente confiaras en ella o en la relación no hicieras eso, y si lo piensas, realmente esa angustia por la llamada de la amiga la presiona a ella y te presiona a ti, lo que resulta en un mal momento para los dos, cuando en realidad la idea es que el tiempo que comparten sea de paz y bienestar.

Necesito que pienses en la razón por la cual sufres tanto: ¿qué te hace dudar de esa forma? ¿Qué dispara tu angustia? Y una vez tengas las respuestas trabaja en eso, no desbarates tu unión, busca soluciones, pero no coartando ni intentando controlar a la otra persona.