$!Dura mucho para eyacular y ella piensa que ya no tiene interés

Pregunta: Doctora, tengo mi pareja pero a veces presenta eyaculación tardía y se torna muy incómodo sostener relaciones con él. No sé si es que ya no tiene interés tener relaciones conmigo o solamente es por los problemas de comunicación, discutimos con frecuencia y realmente es tormentoso tener relaciones con alguien que si bien muchas veces no siento placer es obvio que él tampoco.

Respuesta: La eyaculación retardada es una disfunción sexual cuyo principal síntoma es que al hombre se le dificulte el eyacular dentro de la vagina, sin embargo con la masturbación sí lo logra de forma rápida. Tenemos el mito de que si el hombre o la mujer no llegan al orgasmo no disfrutan, y olvidamos que la etapa de eyaculación es la culminación de un acto que debe ser placentero desde el comienzo.

Pienso que sería un buen caso para trabajarlo en consulta, pero ideal es que primero visite a su urólogo para descartar cualquier inconveniente físico que le pueda estar afectando, y luego optar por la orientación de un sexólogo.

En cuanto a tu incomodidad, está bien y es totalmente genuina. En este tipo de casos la mujer llega a un punto en el que deja de lubricar y se vuelve incómoda la penetración. Pero quiero decirte que la eyaculación retardada en tu pareja no significa que no le gustes.

Es importante que ambos comiencen a analizar la dinámica de pareja que están llevando pues por lo que me compartes existe un tema de comunicación que les afecta y aumenta sus desacuerdos. Deben revisar si estas discusiones que a menudo tienen son el resultado de lo que actualmente viven a nivel sexual, o tienen otro origen. Esto lo pueden hacer solos pero mucho les puede ayudar contar con la asistencia de un profesional en temas de pareja y sexualidad. La asistencia de un especialista les puede beneficiar en la búsqueda de soluciones que les permitirán retomar su intimidad y el placer durante el acto sexual. No te quedes con suposiciones, esto solo va a producirte mayor molestia a la hora de querer tener intimidad, y eso mi querida, se percibe y no es bueno para ustedes. Las cosas se enfrentan, se les da la cara, se les busca soluciones que puedan arreglar la situación.