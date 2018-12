Él cambió y ahora se quiere mudar...

Pregunta: Buenos días doctora, yo tengo una relación de 6 años con una persona y siempre lo he ayudado en todo. Vivíamos en Santiago, su negocio quebró y vine con él a Santo Domingo. Hace dos meses yo me quedé sin empleo y he estado trabajando independiente, pero luego de cerrar el negocio de un momento a otro él cambió. Siempre me ha parecido que es bipolar, inmaduro e inestable, pero yo lo aceptaba así. Ahora llega de trabajar, se cambia, se va con los amigos y llega a la 1 o 2 de la mañana. Ya no salimos juntos, yo lo atiendo igual incluso tenemos relaciones, pero me dijo que no hay vuelta atrás que busque casa para él también irse. Hoy justo amaneció en la calle. Salió a un cumpleaños y me llamó para decirme que iba a amanecer. Él no era así, ni salía casi. Sé que no se ha ido por no tener apartamento aún, pero sus actitudes me están enfermando. ¿Qué usted me aconseja? Ya que lo quiero tanto y me está lastimando, además se negó a buscar ayuda.

Respuesta: Tú lo puedes querer mucho, pero pienso que más te tienes que querer a ti misma, y si ya te estás enfermando debes entender que por más cosas que hagas para crearle un buen ambiente, él decidirá lo que hará con su vida y por lo que veo, tú no eres su prioridad.

No es correcto de mi parte emitir un juicio pues no conozco los detalles de su historia ni el impacto que tuvo en su vida el perder su negocio; pero sí puedo decir que es injusto que te arrastre a su forma de asumir las cosas. Cada quien debe tomar el control de su vida y trabajar en pro de su bienestar; no esperes que sea el otro el responsable de tu felicidad.

Sé que no es fácil, pero querida, aprenda a no estar donde no eres valorada.