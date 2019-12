$!El celular los está separando

Pregunta: Hola doctora, de verdad que me encanta su trabajo. Vi su programa “mi pareja no suelta el celular” y me gustaría que lo enfocara en cómo eso afecta a la intimidad. Lo digo porque en mi caso, mi esposo siempre tiene algo “importante” que hacer y cada vez que le quiero hablar, tengo que esperar a que él termine de usar su celular para poder prestarme atención. Es tanta la incomodidad que a la hora de la intimidad yo me siento dolida de que sólo en ese momento tengo toda su atención, por lo cual no me puedo concentrar y últimamente me cuesta llegar a un orgasmo y lo peor es que no terminamos bien y ya está con su teléfono otra vez, cuando yo lo que quisiera es que nos quedáramos acurrucados como hacíamos antes. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Debes aprovechar el momento en que te busca para la intimidad y decirle cómo te sientes, no le reclames, exprésale lo que piensas y cómo te afecta. Que consideras que ya no eres prioridad, que solo te sientes importante cuando él quiere tener relaciones contigo y que esto no te hace sentir bien, que no quieres que deje su celular, pero que esperas una demostración de que eres importante y que no puedes, ni mereces estar en lo último de la fila.

Las parejas necesitan entender que existen momentos difíciles pero el uso del celular de una forma desmedida está distanciando esos momentos que nos hacen sentir importantes, queridos. Uso tu carta para expresarles a las parejas que la desconexión comienza así. No saber frenar el uso del celular y no tomar en cuenta las necesidades de la pareja, no es una buena combinación. Cuando tenemos una relación necesitamos entender que hay cosas que ya no pueden tener la misma intensidad que antes, pues la dinámica relacional necesita de esfuerzo, entrega y compromiso.

Aprovecha para conversar en ese momento y no uses el sexo como forma de castigo, pero dile que su desplante te hace tener problemas con tus orgasmos y es que es así, lo que pasa en el día a día afecta nuestra respuesta sexual.