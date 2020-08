El confinamiento está afectando la familia

Pregunta: Doctora, me gustaría que me aconseje cómo puedo hacer para tener el tiempo en confinamiento con mi familia en paz. Le soy honesta, me siento cansada por tanto cambios y en especial con mis hijos porque ya no sé qué hacer para entretenerlos. Ya ni disfrutamos el tiempo juntos, creo que a todos nos está afectando y andamos con los ánimos alterados.

Respuesta: Querida, gracias por confiar en mí. Fíjate, cada familia tiene una manera única de convivir y enfrentar la vida y en tiempos adversos como el que estamos viviendo, es importante buscar la mejor forma de experimentarlo, sacando provecho de las fortalezas e invitando a la empatía y la paciencia para sobrellevar las debilidades.

Te recomiendo algunas cosas que puedes aplicar para alcanzar una dinámica saludable. Recuerda que todo debe ser aplicado en la medida necesaria de acuerdo al conocimiento que tengas de tu familia.

Lo principal: establecer rutinas. Estas son importantes, en especial en familias con hijos, pues los ayudará a saber qué hacer en cada momento. La rutina del hogar debe incluir la hora de levantarse y la de acostarse, las tareas del hogar, las tareas escolares, la jornada de trabajo, hasta las horas de descanso y de actividades recreativas. Estos tiempos pueden acordarlos entre todos. Tomar en cuenta a los miembros de la familia para estas decisiones va a hacer más factible que estén dispuestos a cumplirlos.

La comunicación es un recurso primordial en la dinámica de una familia. Comunicarse no solo los ayudará a fortalecer los lazos sino también a acercarse entre todos. Ahora, durante la existencia de problemas, es importante hablar y compartir ese momento para hablarlo en familia nos va a ayudar a tranquilizar y buscar soluciones prácticas.

También es importante permitir que cada miembro de la familia pueda tener un tiempo a solas. Este espacio individual es necesario para relajarse, desconectarse de la pareja, hijos, hermanos, u otros familiares; y pensar las cosas personales, hacer actividades recreativas o simplemente descansar.

Entiendo tu caso, como madre comprendo la presión que puedes estar sintiendo y es por esto que te invito a fomentar la empatía y la paciencia. No es fácil el tiempo que vivimos, además, cada miembro de tu familia asume las situaciones de manera distinta. Las frustraciones por el confinamiento pueden hacer esta tarea un poco difícil pues es muy probable que los altibajos emocionales afecten la dinámica, pero lo mejor es tratar de ser receptivos y colaborar en atenuar situaciones para mejorar la experiencia de todos.