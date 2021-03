$!Él es bipolar, y nuestra relación muy tóxica

Pregunta: Tengo 21 años y una relación muy tóxica con el papá de mi hijo. Él es una persona bipolar, estuvimos separados por dos años y el siempre pidiéndome que vuelva. Cuando empezó la pandemia volvimos a vivir juntos, pero ha sido un desastre. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no me siento viva, solo quiero estar acostada y voy al trabajo por obligación. Mi niño de 4 años sabe lo que pasa porque me dice que ya sus padres no se aman y nos escuchó discutiendo. Yo pensé que dormía y al otro día me reclamó que le dije a su papá que se fuera de la casa, y que él no quiere que se vaya. El solo llega a la casa a dormir y sus horas de llegada son la 1:00 o 2:00 a. m.. Siempre me dice “en esta semana me voy”. Siento que ya no me quiere, y era algo que no me esperaba, pero también sé que es mejor separarnos, y aún así me duele. Espero me pueda dar alguna sugerencia.

Respuesta: Hola mi querida, debo decirte que muchas veces para la persona que vive al lado de alguien con una condición de salud mental como la que tiene tu esposo, permanece en una situación muy difícil y desgastante, y lamentablemente, en ocasiones termina con problemas de salud muy serios, que incluso le afectan en su funcionamiento familiar, laboral y/o social.

Además, por lo que cuentas en tu carta, es evidente que tu esposo se ha descuidado con su control y tratamiento y es posible que actualmente esté presentando una crisis, ya que así lo demuestra su comportamiento, por lo que debería recibir atención psiquiátrica urgente.

Por lo que te ha tocado vivir y la manera como describes tu estado anímico, entiendo que tú también necesitas ese tipo de consulta, ya que al parecer estás pasando por un cuadro depresivo, por los síntomas que manifiestas.

Es importante que como grupo familiar busquen ayuda para el manejo de esta difícil situación, pues esto también está afectando a tu hijo, quien a tan corta edad tiene que vivir ese tipo de experiencias tan negativas para su desarrollo y que en definitiva no debe estar en el medio del conflicto de pareja.