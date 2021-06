$!Él es inseguro

Pregunta: Doctora, espero pueda ayudarme. Tengo 10 años de casada con una persona que es 15 años mayor que yo. Él siempre ha sido muy inseguro, desde el inicio de la relación supe que era una persona bastante complicada. Tiene cambios de humor y es muy celoso. Resulta que se me presentó una oportunidad para hacer una especialización fuera del país, él insistió en irse conmigo y las cosas solo han empeorado porque yo encontré trabajo de una vez. Me va muy bien y él permanece estancado, sin trabajo y siento que no hace nada por resolverlo. Solo se limita a lamentarse y echarme en cara que yo he avanzado y él no porque supuestamente se sacrificó por mí. Sus cambios de humor están cada vez peor, no paro de sentirme culpable y hago cosas para que no se moleste ni se ponga peor. Ya me siento muy agotada de todo esto, pero no me atrevo tomar decisiones porque él depende en este momento de mí. No quiero herirlo, pero tampoco quiero seguir en esta situación.

Mi querida, como bien dices, desde el inicio de la relación viste cosas en él que no te gustaban, pero decidiste seguir adelante. Esto me dices que puedes ser el tipo de persona que se deja llevar por lo que otros digan. El te responsabiliza a ti por todo lo negativo que le pasa y en lugar de motivarte y celebrar tus logros sólo le da importancia a que él no ha podido avanzar y te hace sentir culpable. Esto ha ocurrido porque no has sabido poner límites ni le has hecho entender lo mal que te sientes ante tanta negatividad de su parte.

Entiendo que tengas miedo de hablar y enfrentar la situación, pero es necesario que lo hagas porque mientras más largas le des, continuarás envuelta en una relación que no te hace bien. Aprovecha este momento para reflexionar sobre la dinámica que están llevando como pareja, reflexiona sobre las cosas buenas y no tan buenas, en lo que entiendes que está bien o puede mejorar. En relación a tu pareja, es importante que aprenda a lidiar con sus creencias limitantes que no le dejan avanzar ni ver otras oportunidades y facetas de su vida y hasta de la misma relación. Tú le puedes ayudar a tomar conciencia sobre ese patrón de conducta, pero no podrás ayudarlo a cambiarlo. Para esto será necesaria la ayuda profesional, para tratar esos temas de crianza y costumbres que han moldeado su personalidad y comportamiento.

Es momento de asumir tu bienestar, no puedes esperar a que tu vida cambie sola. Ya diste el primer paso que fue reconocer y pedir ayuda para entender lo que te sucede, ahora es momento de comprometerte con acciones que te ayuden a alcanzar ese bienestar. Empieza por confrontar a tu pareja desde la honestidad, sin expresiones hirientes ni manipulaciones. Dile con sinceridad cómo te hace sentir con su conducta y desde ahí empieza a tomar decisiones y determinar tus siguientes pasos.