$!El esposo explota de ira a cada momento

Pregunta: Buenas Dra. Simó. Tengo una pareja mucho mayor que yo, el 58 y yo 31 años. El problema doctora es que es una persona muy impulsiva, dice lo que tiene que decir sin tapujos ni pelos en la lengua, a quien sea, donde sea y como sea, muchas veces de mala manera y con actitud grosera (eso me molesta). Otra cosa, que siento y me tiene cansada, es que para él las cosas están bien, es una persona tan recta que si rompe el patrón se muere. Ya he tenido problemas familiares por esta forma tan controversial de ser, pienso que no todo lo que se piensa se dice, puesto que en ocasiones podemos lastimar al otro, con mi forma más pacífica de resolver las cosas chocamos y me avergüenzo en público cuando toma esta forma, si algo anda mal en un centro comercial y cosas así, explota y se hace notar donde está. Reconozco que es buena persona, pero siento que este tipo de cosas me tienen lacerada. Cuando se ofusca ha intentado hablarme mal delante de personas y le he puesto bien claro las cosas y no me dejo, pero siento que estoy agotada. Es un buen padre, buen esposo, caballero, atento, fiel, pero esta forma de ser, grosera, volada, sin pensar antes de hablar y ofender al otro me tiene cansada. Por mi bienestar emocional estoy dispuesta a todo. Gracias doctora, espero su valioso consejo.

Respuesta: Hola mi querida, gracias por confiar en mí. Quiero que sepas que has dado un gran paso al expresar de alguna manera lo mal que te sientes con esta situación y entender que no está bien. Por lo que describes ya tienes mucho tiempo sintiéndote mal, prácticamente, desde que iniciaste la relación con tu esposo.

Por lo que relatas y su forma de reaccionar, puede ser que él esté presentando alguna dificultad para mantener el control de la ira y de los impulsos y al parecer esto nunca lo ha trabajado en terapia. Eso es algo que si no se trata le va a traer problemas más graves con las personas con las cuales socializa. También, ese comportamiento puede deberse a que tenga algún trastorno de personalidad que lo hace ser tan cambiante en sus emociones y en su forma de actuar con los demás.

Lo preocupante es que, si él no recibe ayuda profesional, cada vez sus ataques de ira serán más graves y frecuentes y como bien dices, lo bueno que tiene no le servirá para nada, porque con esa actitud agresiva para vivir de acuerdo a sus reglas, las personas se irán alejando más de él, y eso puede afectar su salud mental. Por otro lado, es importante que tú también busques ayuda lo más pronto posible, ya que llevas mucho tiempo sumergida en una situación que realmente es agotadora para cualquier mujer, pues no es fácil convivir con alguien que tiene estallidos de rabia en diferentes lugares y momentos, pues eso altera también tu equilibrio emocional y debes frenarlo antes de que sea demasiado tarde, por lo que te recomiendo que te dejes acompañar por un psicoterapeuta en este proceso.