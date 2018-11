El maltratador

Pregunta: Hace cuatro años que me casé, y él comenzó a maltratarme psicológica y verbalmente desde que nos casamos.

Hice todo lo posible por salvar mi matrimonio. Cada vez se ponía peor, me decía que a pesar de todo me amaba, pero yo sé que eso nunca fue así. Es una persona con muchos problemas con su familia, de hecho me maltrataba más cada vez que tenía una situación con ellos, específicamente con su madre. Nunca se hizo cargo de la casa en ningún sentido, él trabajaba y nunca pagaba nada, todo lo pagaba yo, discutíamos todos los días. Salía a hablar cosas horribles sobre mí que son mentira. Yo tenía que encargarme de todo, pagar las cuentas, limpiar la casa etc. Me ha humillado de todas las formas posibles que se puede humillar a una mujer, esto me afectó tanto que me enfermé y él aprovechaba eso para hacerme más y más daño. Su familia también ha salido a hablar mal de mí, cosas que son mentiras y eso me dañó mucho mi autoestima. Me separé de esa persona y aún sigue inventando cosas sobre mí. Hay momentos en los que no me explico por qué tenía que hacerme tantas cosas. Todavía estamos casados porque él no quiere divorciarse y aunque no lo he podido probar desde hace mucho sospecho que ha tenido parejas fuera del matrimonio. Menos mal que nunca tuvimos hijos, hubiera sido mucho peor. Tengo un desgaste emocional muy importante. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Te leo y veo a una guerrera que ha sobrevivido de una forma impresionante a tanto maltrato, que me hace sentir que eres una mujer fuerte como la mayoría, pero que nuestra fuerza muchas veces la direccionamos a personas o familias políticas que no valoran lo que hacemos, pues entienden que es nuestra obligación aguantar y permitir todo tipo de maltrato.

Me alegra tanto que pudieras salir de ahí. No me imagino todo lo que has sufrido, pero diste un paso enorme al distanciarte de él. Ahora debes luchar por cuidarte y cultivar tu amor propio, por lo que no debes permitir que nadie te cuente nada sobre tu expareja y su familia.

Rodéate de gente que te ame, de gente que te sume, de gente que valore lo que eres y que te acepte sin violentar tu libertad.

Te felicito y agradezco tu carta porque sé que ayudará a muchas mujeres que no ven salida a su situación y te aseguro que con esto que has escrito salvarás muchas vidas, pues sí es posible salir de la violencia. La violencia, sea del tipo que sea, es inaceptable. Una relación con un hombre que te maltrata no tiene solución.