$!“Él murió al salir de mi casa”

Pregunta: Me atrevo a escribirle, pues entiendo que mi situación no es sana. Tuve un novio hace 11 años, que murió en un accidente de tránsito saliendo de mi casa. Yo escuché el choque porque fue en la esquina de mi residencial y realmente para mí fue tan fuerte que no lo he podido superar. He conocido chicos y hasta me ilusiono, pero nada se concreta. No le niego que su muerte me marcó porque por mucho tiempo me culpé y siento que por momentos sigo haciéndolo. Lo amaba mucho y teníamos planes de comprometernos y siento que si no hubiéramos salido esa noche él estaría vivo y no sé si por eso es que no he podido encontrar un nuevo amor. ¿Qué me recomienda? Debo también contarle que he visitado psicólogos y no he conseguido avanzar.

Respuesta: Realmente no puedo imaginarme lo impactante que pudo ser para ti aquel día cuando viviste esa situación tan fuerte de ver a tu pareja morir. Debió ser traumática no tan solo la experiencia del momento sino la vida después sin él.

Como me explicas, tuviste que vivir con la culpa que habitó contigo por un buen tiempo y que te obligaba ver contantemente el escenario de “si él no te hubiera llevado a la casa esa noche...”, pero realmente debes entender que esas cosas no podemos controlarlas. Es verdad que nos enoja y nos produce muchísimo malestar, pero no está en ti el curso de lo que puede ser.

También me explicas que aun por momentos sientes que la culpa llega a ti y entiendo que puede ser el motivo por el cual no avanzas en tu apertura de una relación de pareja.

Pero realmente no puedo llegar a una total explicación sin antes mesurar más a fondo tu pérdida, tu historia y sobre todo tus creencias.

Te recomendaría seguir tu terapia con el psicólogo que espero sea especialista en manejo de duelo.