$!El niño comenzó a preguntar...

Pregunta: Ante todo, debo agradecerle al periódico de que tenga espacios como estos para que las personas reciban orientación. Soy mama de dos bellos príncipes y tengo un matrimonio súper estable de diez años, el tema que me preocupa es que mi hijo mayor me preguntó cómo él llegó a mi barriga y de verdad que no supe qué contestar y el papá cuando se lo comenté me dijo que a él nadie le dijo, que sus amigos le mostraron pornografía y él mismo luego me admitió que hubiera preferido que sus padres le contaran. Así que me gustaría que me diga, porque no sé cómo explicarle a mi hijo.

Respuesta: Mi querida, así es, nuestros hijos siempre buscarán dar respuesta a sus interrogantes, y seremos nosotros los primeros en ser cuestionados sobre lo que les causa intriga. Sin embargo, si no tenemos respuestas que ofrecerles, ellos simplemente las buscarán en otro lugar, ya sea sobre temas sexuales o hasta de la vida en general.

Sé que muchos de nosotros no recibimos una buena educación sexual en casa, y con el paso del tiempo aprendemos que esa falta de comunicación por parte de nuestros padres repercute en nuestra percepción de las cosas, por lo que se facilita la creación de mitos y el mal manejo de información que deriva en confusión; por eso, en momentos de no tener qué contestar, es mejor confesarles un honesto “no sé” y animarlos a buscar la respuesta juntos.

Ahora bien, la pregunta que te hizo amerita una explicación clara y corta; para esta ocasión puedes comenzar con “cuando dos adultos se aman tienen relaciones, y de ese amor surge un bebé”, para satisfacer su intriga a corto plazo.

En unos meses o quizás un par de años te va a cuestionar nuevamente sobre el mismo tema, pero en este caso queriendo una respuesta más detallada, en ese momento debes optar por: “Cuando dos adultos se aman, tienen relaciones íntimas y eso significa que el pene entra por la vagina”. Es posible que al recibir esta información te ponga cara de asco o de confusión, o puede que no le de mucha relevancia; pero prepárate, instrúyete para que con el paso del tiempo puedas ajustar cada respuesta a lo que su edad le permite procesar.

Debes tener en cuenta la importancia de que siempre sean ustedes, tu esposo y tú, los que le transmitan ese tipo de conocimientos. Demuestren que siempre estarán receptivos a sus preguntas y dispuestos a ofrecerles respuestas.