$!El niño tiene un comportamiento extraño

Pregunta: Hola doctora, mi hijo de 9 años hace días tiene un comportamiento extraño, llora por cualquier cosa, me dice que no quiere ir al colegio y es un niño excelente en sus estudios, hasta me han llamado del colegio porque va a la enfermería por dolores pero en la tarde en la casa no tiene indicio de malestar. He conversado con él, me dice que ya no le gusta el colegio, le he preguntado si algún niño le dice cosas o le han golpeado y me dice que no. ¿Qué hago? Esta situación me tiene muy mal.

Respuesta: Cuando los niños tienen cambios de comportamiento y comienzan a rechazar lugares que antes eran de su agrado y hasta llegan a somatizar afecciones físicas para evitar situaciones, es porque definitivamente algo está ocurriendo mamá.

Creo que debes pedir una cita en el colegio para hablar con la profesora y que ella te explique si algo ha ocurrido, también con la psicóloga y la directora. Es muy importante que siempre los padres estemos involucrados con las cosas del colegio, pues nuestros hijos pasan mucho tiempo allí y con el sólo hecho de ser rechazado tu hijo puede estar presentando un cambio en su ánimo.

También sería factible que un psicólogo infarto juvenil lo vea, para evaluarlo y reforzar cualquier situación que arroje en la evaluación.

Debemos recordar que tanto los niños como los adolescentes y púber no se comunican de la forma como nosotros los adultos lo hacemos. Ellos lo hacen por conductas como la rebeldía, aislamiento, distanciamiento, presentan cambios en la alimentación y en el dormir, entre otras acciones. Por eso, siempre debemos observar las dinámicas de nuestros hijos, rutinas, amistades y todo lo que suben en las redes (los que tengan) pues son formas de expresiones que si las atacamos a tiempo tienen una solución más rápida y eficaz.