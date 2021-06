$!Él no deja que ella le olvide

Pregunta: Doctora ayúdeme por favor, mi vida es un completo desastre. No puedo seguir en lo mismo: me separé hace meses y mi ex tiene una relación con una mujer que está apunto de dar a luz. Él no ha dejado de venir a mi casa y de buscarme, me dice que me ama, pero no la deja. No me promete nada ¿qué puedo hacer?

Respuesta: Entiendo que separarte de tu pareja, como suele pasar a muchas personas, te llevó a perder el rumbo de tu vida, pero, aunque te parezca muy difícil, es necesario que poco a poco retomes lo que eres y asumas que no puedes esperar un cambio de su parte ni que te valore como esperas que debe hacerlo para retomar tu tranquilidad.

La dependencia nos mutila, nos produce angustia, lacera nuestra autoestima y no nos permite ver la manera como debemos accionar para buscar nuestro bienestar. Estoy segura de que quieres sentirte bien y encontrar tu centro y debes saber que eres la única responsable de lograrlo.

Te ayudará mucho en tu proceso de sanación empezar a poner límites, pues mientras mantengas el contacto y le permitas las visitas alimentas la ilusión y eso no cambia la realidad, no te deja avanzar.

Debes tener claro que esto no se trata de culpar a la otra ni justificar su accionar, sino de seguir hacia adelante, asumir el dolor, aceptar que no pudo ser y que la vida es más que una relación.