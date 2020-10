$!Él no la complace en el sexo

Pregunta: Hola doctora. Estoy casada desde hace 19 años con un hombre que olvidó lo que era agradarme en la cama. De verdad para mí ya eso es un sacrificio. Cada vez que lo hacemos termino llorando y él ni cuenta se da. Estamos a un punto en el que siquiera me penetra cuando ya él ha terminado. Me siento tan mal, me siento tan poca mujer. He intentado decirle que necesita ayuda y me dice que estoy loca, que deje de ver su programa, que usted nos has hecho mucho daño. Doctora, yo hasta durmiendo he logrado tener orgasmos, viendo pornografía siento placer. Nunca le he sido infiel y no quisiera, pero ya no quiero que me toque, ya no quiero seguir la relación, ya no quiero ni sexo con él. Se lo dije y se molestó tanto que desde ese día no me habla y en vez de yo estar feliz me siento muy culpable. ¿No tengo derecho a buscar mi felicidad?

Sé que no solo debe ser sexo, pero yo quiero un hombre que me haga sentir deseada y él solo busca su satisfacción. Contigo he aprendido que tengo derecho a sentirme plena sexualmente y mi cuerpo tiene el deseo, pero él no quiere buscar ayuda y eso me mata. No quiero quedarme en este matrimonio, no soy feliz.

Respuesta: Querida, lamento leer lo que estás viviendo. Como tú son muchas las mujeres que están en relaciones en las que son incapaces de expresar lo que sienten pues sus parejas le prohiben hablar. Nosotras tenemos derecho a decir lo que queremos y lo que no. Somos dueñas de nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos el poder de exigir placer también. No estamos en la relación únicamente para complacer al otro y menos si éste no quiere ceder ante nuestras demandas. Qué pena que él entienda que es el único que puede disfrutar en el coito. La ignorancia nos arrastra a la destrucción del amor, de la intimidad y eso lamentablemente nos lleva a la posición que estás viviendo. Muchos hombres culpan a la mujer por su eyaculación precoz sin darse cuenta que esta situación es únicamente responsabilidad de ellos mismos y que pueden mejorarla asistiendo a terapia sexual.

Siempre es más fácil poner la culpa en los demás de aquello que no estamos dispuestos a asumir y con lo que se logra es estancar la evolución de un vínculo tan hermoso como el de la pareja.

Son muchas las razones por las cuales puede ocurrir, pero sería insensato llegar a una conclusión. De mi parte te recomiendo buscar ayuda profesional para que sepas qué decisión tomar que asegure tu salud mental y con la que puedas sentirte más a gusto contigo misma.